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Происшествия

Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане

Фото: GLOBAL LOOK press/Zheng Kaifu
Мужчина оказался в реанимации, а его жена в травматологии с переломами. Поводом для жесткого избиения стал негативный отзыв на доставленную еду.
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Инцидент произошел после того как накануне житель Китая и его жена вместе с друзьями собрались поиграть в маджонг и решили заказать себе еду. Качество привезенного им не понравилось, и они написали негативный отзыв на сайте ресторана. "Еда дорогая, плохо упакована и явно не свежая. Размер порции не впечатляет, и я никогда не ела мясо-барбекю, которое было более омерзительным", – приводит тот самый роковой отзыв South China Morning Post.  

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Следующим вечером в дверь пары постучали. Открывшая гостям женщина, увидела перед собой семерых человек с битами. Они начали стягивать ее с крыльца. На крики выбежал муж девушки. Его сильно избили, и он был доставлен в палату интенсивной терапии. Девушка тоже уехала в больницу с переломанными ногами.

Нападавшие скрылись с места преступления до того, как приехала полиция. Стражам порядка удалось найти владельца ресторана, который сразу признался, что подослал "карательный отряд".  "Я сделал это, потому что негативные отзывы могут плохо сказаться на моем бизнесе", заявил он. Совершивших нападение пока не нашли, следствие продолжается.

В 2015 году подобный случай произошел в России. 20-летнюю студентку избили работники салона красоты "Фемида" после того как она написала негативный отзыв на сайте салона. Конфликт возник из-за грубого ответа работницы парикмахерской. "Потом начался настоящий террор. Мне позвонили на мобильный, угрожали, оскорбляли и хамили, так продолжалось почти два дня. Когда надоело, я пошла пожаловаться в салон, в администрацию. Меня хозяйка салона завела в кабинет и в присутствии своего мужа Дмитрия схватила руками за горло и стала душить, потом заставила опуститься на колени, три раза ударила головой об пол и при этом угрожала, что меня убьют, если я кому-нибудь пожалуюсь. Она также заставила написать расписку, что я не имею претензий", – говорила москвичка

Автор: Михаил Войцеховский18 сентября 2017, 15:09

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