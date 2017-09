Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане

Инцидент произошел после того как накануне житель Китая и его жена вместе с друзьями собрались поиграть в маджонг и решили заказать себе еду. Качество привезенного им не понравилось, и они написали негативный отзыв на сайте ресторана. "Еда дорогая, плохо упакована и явно не свежая. Размер порции не впечатляет, и я никогда не ела мясо-барбекю, которое было более омерзительным", – приводит тот самый роковой отзыв South China Morning Post.

Следующим вечером в дверь пары постучали. Открывшая гостям женщина, увидела перед собой семерых человек с битами. Они начали стягивать ее с крыльца. На крики выбежал муж девушки. Его сильно избили, и он был доставлен в палату интенсивной терапии. Девушка тоже уехала в больницу с переломанными ногами.

Нападавшие скрылись с места преступления до того, как приехала полиция. Стражам порядка удалось найти владельца ресторана, который сразу признался, что подослал "карательный отряд". "Я сделал это, потому что негативные отзывы могут плохо сказаться на моем бизнесе", заявил он. Совершивших нападение пока не нашли, следствие продолжается.

