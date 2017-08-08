Избиение врачом беременной медсестры попало на видео

В чилийском городе Вальпараисо врач избил беременную сотрудницу больницы. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Между медработниками произошел конфликт, который привел к разговору на повышенных тонах. Затем агрессивный мужчина схватил медсестру за волосы и оттащил в сторону.

После того, как женщина берет в руки две большие сумки, врач с силой бьет ее ногой в живот. Драчуна угомонили лишь охранники, прибывшие на место происшествия. Врач уже отстранен от работы, сообщает Daily Mail. Ему грозит уголовное преследование.