Избиение врачом беременной медсестры попало на видео
Между медработниками произошел конфликт, который привел к разговору на повышенных тонах. Затем агрессивный мужчина схватил медсестру за волосы и оттащил в сторону.
После того, как женщина берет в руки две большие сумки, врач с силой бьет ее ногой в живот. Драчуна угомонили лишь охранники, прибывшие на место происшествия. Врач уже отстранен от работы, сообщает Daily Mail. Ему грозит уголовное преследование.
Она разместила провокационный снимок в соцсети
По его словам, отношения закончились без скандалов и взаимных претензий
Она выпала из окна собственной квартиры
Отец Алены Красновой торговал просроченными продуктами