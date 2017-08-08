В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве случился крупный пожар

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В Москве днем 8 августа произошел крупный пожар. Возгорание возникло на крыше жилого дома на Кутузовском проспекте.

Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Автор: Евгений Мышко8 августа 2017, 12:05

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