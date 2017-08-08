На Кутузовском проспекте в Москве случился крупный пожар

В Москве днем 8 августа произошел крупный пожар. Возгорание возникло на крыше жилого дома на Кутузовском проспекте.
Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Пожар произошел в нежилой части дома на Кутузовском проспекте https://t.co/4NukuEo2PB— Москва 24 (@infomoscow24) 8 августа 2017 г.
Видео: Омельченко Оксана pic.twitter.com/QrMLNzOxh8
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