На съемках боевика о супергерое погибла женщина-каскадер

На съемках боевика "Дэдпул" произошла трагедия. Женщина-каскадер погибла во время исполнения трюка на мотоцикле.

О происшествии сообщили в полиции. Правоохранители работают на месте случившегося.

