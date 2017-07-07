Самолет с российскими футболистами экстренно пошел на посадку

Самолет, на борту которого находились футболисты тульского клуба "Арсенал", совершил экстренную посадку в Вене. О происшествии сообщили в официальном Twitter-аккаунте команды.
Что вынудило экипаж резко пойти на посадку, остается неизвестным. "Не переживайте! Все живы и здоровы", – отметили в пресс-службе клуба.
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