Самолет с российскими футболистами экстренно пошел на посадку

Самолет, на борту которого находились футболисты тульского клуба "Арсенал", совершил экстренную посадку в Вене. О происшествии сообщили в официальном Twitter-аккаунте команды.

Что вынудило экипаж резко пойти на посадку, остается неизвестным. "Не переживайте! Все живы и здоровы", – отметили в пресс-службе клуба.