В Гамбурге напали на отель Путина

В немецком Гамбурге, где проходит саммит G20, неизвестные напали на охрану отеля "Парк Хаятт". В элитной гостинице, среди прочих, остановился президент России Владимир Путин.

О происшествии сообщили в полицию, передает "Газета.ru". Правоохранители устанавливают подробности инцидента. О пострадавших не сообщается.