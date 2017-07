Меланью Трамп заперли в немецком отеле

Представитель первой леди сообщил, что у них с женой президента пока нет разрешения полиции, чтобы покинуть гостиницу. Меланья Трамп отправится на мероприятие для супругов лидеров G20, как только ситуация изменится. Пока же рядом с отелем митингуют демонстранты, которые перекрыли проезд.

Сама Меланья у себя в Twitter обратилась со словами поддержки к тем, кто пострадал во время протестов в Гамбурге, и призвала всех оставаться в местах, где нет опасности.

Ночью в Гамбурге, где проходит саммит G20, более 100 полицейских получили ранения в результате столкновений с протестующими антиглобалистами на улицах города.

Также известно о том, что на охрану отеля Park Hyatt, где остановился Владимир Путин, было совершено нападение, но подробностей происшествия пока не сообщается. Помимо российского лидера, здесь же находятся глава Южной Кореи и премьер-министр Австралии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону не уведомляли об этом инциденте.

Thinking of those hurt in #Hamburg protests. Hope everyone stay safe! #G20