Фонарь проломил голову пенсионеру на северо-востоке Москвы

Утром 31 июля на проспекте Мира на северо-востоке Москвы на голову пенсионеру упала мачта освещения, передает телеканал "360". Пострадавшего доставили в одну из столичных клиник. У него были диагностированы сотрясение мозга, открытая рана затылочной области и открытый перелом костей левой стопы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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