Смертник устроил теракт в Кабуле

Террорист-смертник устроил подрыв возле посольства Ирака в Кабуле, передает РИА Новости. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало.

2 Explosions are reported near #Iraq Embassy in Shar-e-Naw area and APPF Unit in #Kabul.#Afghanistan #BREAKING pic.twitter.com/tkg3AG5l94