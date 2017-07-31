Смертник устроил теракт в Кабуле

Террорист-смертник устроил подрыв возле посольства Ирака в Кабуле, передает РИА Новости. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало.
2 Explosions are reported near #Iraq Embassy in Shar-e-Naw area and APPF Unit in #Kabul.#Afghanistan #BREAKING pic.twitter.com/tkg3AG5l94— �� Sarwar �� (@ferozwala) 31 июля 2017 г.
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