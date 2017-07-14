В Москве объявился "гей-патруль"

Правоохранители Москвы разыскивают преступную группу, которая совершила ряд грабежей и разбойных нападений на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. С геями злоумышленники знакомились через соцсети.

Как рассказывают пострадавшие, преступники действуют по одной и той же схеме. В соцсетях и на профильных сайтах они заводят романтические знакомства, притворяясь геями. Когда жертва соглашается на свидание, в назначенном месте вместо изображенного на аватарке парня оказываются бандиты, сообщает Mash.

Пока известно о четырех пострадавших. Среди них – известный в столице ресторатор. Его жестоко избили и отобрали дорогостоящий аксессуар – сумочку от люксового производителя.

Как ранее сообщали Dni.Ru, гей-лобби достаточно весомо в таких областях, как спорт или искусство. Только за последний месяц в СМИ прошли сообщения об однополых браках среди фигуристов. Двукратный чемпион мира в парном катании, канадец Эрик Редфорд объявил о помолвке с испанцем Луисом Фенеро. Позже стало известно о свадьбе французского тренера Романа Хагенауэра с швейцарским фигуристом Джамалем Отманом.

К слову, в Канаде фигурное катание называют gay sport. Мальчиков, занимающихся на льду, могут засмеять в обычной школе. Однако в той же Канаде за критику лиц нетрадиционной сексуальной ориентации можно запросто лишиться своего ребенка: его заберут органы опеки.

Неоднозначная ситуация с однополой любовью – и в соседних с Канадой США. Там в последние десятилетия наблюдается резкий рост числа гомосексуалистов. По различным данным, каждый 11-й американец вступал в интимные отношения с представителем своего пола.

Ранее СМИ сообщали о задержании в Москве группы ЛГБТ-активистов, которые пытались доставить в прокуратуру петиции с требованием защитить права чеченских геев. Акции помешали столичные полицейские, обвинив разрозненно идущих по улице молодых людей с одинаковыми коробками в руках в организации несанкционированного шествия.

По сообщению Telegram-канала Mash, в "гей-патруле" Москвы якобы состоят выходцы с Кавказа. Столичные правоохранители пока не комментируют принятые меры, однако заявления у потерпевших приняты.