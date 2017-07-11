Подробности громкого гей-скандала в Большом театре

Парни в юбках и на каблуках заставили понервничать руководство. Скандальный спектакль о "танцовщике-содомите" отменили, так и не выпустив.

Сегодня в Большом должна была состояться самая скандальная премьера сезона – балет "Нуреев". Но руководство театра после генерального прогона решило постановку не выпускать. По официальной версии, спектакль не готов, артисты из-за многочисленных гастролей и юбилеев в сезоне не успели выучить материал. Хотя репетицию при этом провели блестяще.

Публикация от Vladislav Lantratov (@vladislavlantratov) Июл 8 2017 в 3:55 PDT

"Нет слов!.. Понимание, что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, все начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают... худшее для артиста..." – написал на своей странице в социальной сети исполнитель главной роли Владислав Вантратов.



Ну а сами задействованные в постановке исполнители шушукаются, что все дело в теме, которую решил развить на сцене режиссер Кирилл Серебренников. Ведь одним из главных сюжетов биографического спектакля о Нурееве стала его любовь к датскому танцовщику Эрику Бруну, с которым артиста несколько десятков лет связывали близкие отношения.

Публикация от DIM (@dim_man) Июл 8 2017 в 1:00 PDT

Парни в юбках и на каблуках, полуголые танцоры, страстные дуэтные па двух мужчин, снимки обнаженного Рудольфа Нуреева на весь задник сцены, история о бурной и часто беспорядочной половой жизни танцора – и это в академическом Большом театре, который должен блюсти нравственность и бдеть о морали! "Готовится явная пропаганда содомии", "Мы встревожены готовящимся безобразием", – стали биться в падучей ревнители традиционных ценностей.

Разумеется, после выхода спектакля о "танцовщике-содомите", как некоторые называют Нуреева, его создателей бы заклеймили в пропаганде гомосексуализма. Вот и решили, видимо, в руководстве театра подстраховаться – мол, как бы чего не вышло. А то потом с этими обнимающимися на сцене мужиками в трико горя не оберешься. Да и головы могут полететь.

По официальной версии, премьера состоится уже в новом сезоне. За оставшиеся до его открытия месяцы руководству Большого надо уговорить Кирилла Серебренникова сделать спектакль максимально целомудренным, убрав оттуда "неправильную" сексуальность. У Нуреева были романы с Фредди Меркьюри, Ив Сен-Лораном и Элтоном Джоном. Но зачем об этом говорить, ворошить? Лучше рассказать только об его отношениях с прославленной английской балериной Марго Фонтейн и никого не дразнить.