Семь человек погибли при падении крана на дорогу

В провинции Гуандун на юге Китая строительный кран упал на проезжую часть, передает Life.ru. По последним данным, семь человек погибли, еще три пострадали.

На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства трагедии. Прохожие сняли падение крана на видео.

7 killed, 3 injured after construction crane arm crashes into minibus in Puning, Guangdong province, on Tuesday pic.twitter.com/fZxqxaXUdY