На красной ветке метро на рельсы упал пассажир

В московском метро на рельсы упал мужчина. ЧП случилось на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии. Возник сбой в движении поездов, передает РИА Новости.
Пассажир получил травмы и был передан врачам. Обстоятельства происшествия выясняются.
9:20 Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.
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