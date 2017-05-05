Российская туристка трагически погибла в Турции

В турецкой Анталье погибла 30-летняя российская туристка. Девушка разбилась при прыжке с парашютом с горы на курорте Фетхие в провинции Мугла.

"В районе 11:00 утра погибла гражданка России 1986 года рождения Анастасия Захарова. Инцидент произошел в Фетхие в районе горы Бабадаг, куда россиянка прибыла для занятий парашютным спортом. Генконсульство остается на связи с турецкими уполномоченными органами и готово оказать любое содействие родным погибшей", – сообщил ТАСС консул Алексей Шиванов.

По данным агентства Anadolu Ajans, 30-летняя россиянка прибыла на курорт Фетхие несколько дней назад. Там девушка занималась экстремальным спортом на парашютной базе на горе Бабадаг. Трагедия произошла, когда она совершала одиночный прыжок с 1700 метров.

Туристка потеряла управление при посадке в районе пляжа. Ее второй парашют не раскрылся при приземлении, в результате россиянка упала в море с 40-метровой высоты. К месту ЧП незамедлительно прибыли медики. Туристку доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась, передает НТВ.

Прокуратура курорта Фетхие начала расследование происшествия. Предварительно установлено, что волосы девушки запутались в веревках основного парашюта.