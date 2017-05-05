У ветерана войны украли медаль "За взятие Берлина"

У ветерана Великой Отечественной войны Василия Легенького незадолго до Дня Победы украли памятные награды. Девушки, ухаживавшие за 93-летним пенсионером и его сыном, вынесли из квартиры десять медалей.

Среди похищенных знаков отличия оказались юбилейные награды, а также медали за участие в штурме немецких городов на заключительном этапе Великой Отечественной войны. "Больше всего мне жалко медали за Кенигсберг, Берлин и за Победу", – заявил Василий Легенький.

Ветеран считает, что найти украденное уже невозможно, передает Life.ru. По его словам, одна девушка работала продавщицей на вокзале и наверняка успела все сбыть.

К счастью, преступницы вынесли из квартиры не все награды. Часть из них пенсионер носил на пиджаке, о котором злоумышленницы не знали. Нетронутыми остались планки медалей и фотографии Легенького в парадной форме, сделанные во время войны.

На парад Победы ветеран не ходит – у него болят ноги. Он ежегодно смотрит трансляцию торжественного мероприятия по телевизору в кругу семьи.

Василий Григорьевич Легенький отправился на фронт в 1942 году. Он прошел всю войну, приняв участие в форсировании Эльбы, взятии Кенигсберга и Берлина.