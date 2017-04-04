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Происшествия

У миллиардера Мордашова украли кокс

Алексей Мордашов. Фото: wikipedia.org
С площадки Череповецкого металлургического комбината украли 90 тонн каменноугольного кокса. Ограбленное предприятие принадлежит ПАО "Северсталь", председателем совета директоров которого является один из богатейших бизнесменов России Алексей Мордашов.
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Злоумышленниками оказались сами сотрудники череповецкой "Северстали". Они вывозили кокс с территории предприятия на грузовых автомобилях под видом мусора. По подозрению в совершении кражи задержаны восемь человек, передает Life.ru.

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Полицейские изъяли около 90 тонн каменноугольного кокса, который хранился подозреваемыми на арендуемых ими базах Череповца. "Металлургическому предприятию причинен крупный ущерб", – сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области, добавив, что урон мог составить не менее 250 тысяч рублей.

В свою очередь представители предприятия заявили, что преступных групп было две, в них входили пятеро работников "Северстали". "По нашей оценке, за последний год преступники могли похитить более четырех тысяч тонн каменноугольного кокса", – отметил директор по обеспечению бизнеса "Северстали" Александр Кряталов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Точный ущерб, нанесенный предприятию, устанавливается. По предварительным подсчетам, он может увеличиться до 11 миллионов рублей.

Журнал Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. Второе место в топ-3 богатейших россиян занял председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. В мировом рейтинге он оказался на 51-м месте. За год его состояние выросло на 6,6 миллиарда долларов. В данный момент оно составляет 17,5 миллиарда.

Автор: Алёна Нестерова4 апреля 2017, 14:38

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