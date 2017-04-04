Число пострадавших при теракте в метро Петербурга возросло до 61

Количество пострадавших при взрыве в петербургском метро увеличилось до 61 человека, среди них – один ребенок. Состояние 12 раненых оценивается медиками как крайне тяжелое и тяжелое, передает Life.ru.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля около трех часов дня. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. Жертвами взрыва стали 14 человек.

