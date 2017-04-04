Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва

Машинист Александр Каверин, управлявший поездом, в котором произошел взрыв, рассказал о первых минутах после трагедии. В момент теракта он действовал согласно инструкции.

"Принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли двери", – заявил Каверин.

По его словам, паники на платформе не было. "В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать, – отметил машинист, добавив, что пассажиры вели себя спокойно. "Люди даже не выходили из первого вагона, стояли и хором рассказывали, что слышали хлопок", – цитирует его РИА ФАН.

Однако пассажиры все же внесли некоторую сумятицу. "Из первого вагона сказали, что хлопок произошел в их вагоне. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв", – пояснил машинист.

Александру Каверину 50 лет, 14 лет он работает в метро. Начинал с технической школы, а сейчас является машинистом первого класса, старшим машинистом. Мужчину хотят представить к награде за слаженную работу после взрыва, передает Life.ru.

Машинист петербургского метро Александр Каверин.

Именно его грамотные действия помогли вчера избежать ещё большего числа жертв pic.twitter.com/5x0g6wTTPI — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 4 апреля 2017 г.

В свою очередь начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин подтвердил, что готовится приказ о награждении машиниста. "Человек, опираясь на инструкцию, не растерялся и принял единственное правильное решение", – отметил он.

По словам главы метрополитена, также к наградам будут представлены работники службы контроля "Площади Восстания" и дежурная по станции "Технологический институт". "Вчерашний случай был не один. За полчаса закрыли станцию метро "Площадь Восстания". Благодаря бдительности работника службы контроля мы вовремя оградили место с бесхозным объектом. В результате был предотвращен террористический акт", - сообщил Гарюгин.

Отметил он и действия пассажиров. "Я видел, как и работники метро, и пассажиры оказывали друг другу помощь. Не было истерик. Были стоны, но истерик не было", – заявил глава метро.

Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла жизни 14 человек.