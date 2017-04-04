Выжившая в теракте: После взрыва у меня загорелись волосы

Выжившая при взрыве в метро жительница Петербурга рассказала о том, как все происходило. В момент трагедии она находилась в одном вагоне с террористом.

"Произошло все очень неожиданно. Я сидела и дремала. Сначала меня ударило по голове, а потом начался пожар. У меня волосы загорелись – я их потушила... Крепко держалась за поручни", – вспомнила 53-летняя Надежда Соседова.

По ее словам, когда состав приехал на станцию "Технологический институт", двери были перекорежены. "Невозможно было выйти. Ребята выбили окно, двери и вытащили меня", – рассказала петербурженка.

Выбравшись из вагона, она стала помогать пострадавшим: "Когда поднялась по эскалатору и увидела раненых, успокаивала их – я психолог. Осматривала, распределяла по скорым... Много было контуженных ребят, которые были напуганы. Все в крови погибших – те, кто ближе оказался".

Соседова уверена, что ей повезло, поскольку она сидела в конце вагона. Потерпевшую отправили на лечение в Военно-медицинскую академию, передает Life.ru.

Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:30 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован.

По версии следствия, приведший в действие взрывное устройство смертник имел российское гражданство. Предположительно, он был выходцем из Средней Азии.