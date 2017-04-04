Спецслужбы знали о готовящихся в Петербурге терактах

Спецслужбам было известно о том, что в Северной столице готовится серия терактов. Однако предотвратить взрыв в метро они не успели.

Продолжение: Выжившая в теракте: После взрыва у меня загорелись волосы

О готовящихся взрывах силовикам рассказал мужчина, сотрудничавший с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Он был задержан после возвращения из Сирии.

Осведомитель занимал низшую ступень в иерархии боевиков. Он знал некоторых участников теракта, но держал с ними связь по телефону и полной информацией о запланированном преступлении не располагал, сообщает URA.RU.

Силовики определили номера мобильных телефонов террористов. Однако личности злоумышленников установить не удалось: сим-карты они купили на рынке без документов. Спецслужбы прослушивали боевиков, чтобы выяснить подробности планов, но те говорили лишь короткими фразами.

Предполагаемый террорист-смертник нервно сжимал кулаки перед взрывом в метро. РЕН ТВ: https://t.co/pVdkVp2yto — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.

После первого взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" преступники прекратили общаться по телефону, поскольку силовики заблокировали номера. Запаниковавший второй исполнитель оставил сумку с бомбой под лавкой на "Площади Восстания".

Напомним, что 3 апреля около 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" прогремел взрыв в поезде. По последним официальным данным, 11 человек погибли, 51 госпитализирован. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".