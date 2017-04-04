Опубликованы фото жертв теракта в метро Петербурга

В подземке Северной столицы погибли 11 человек, личности пяти уже установлены. Их фото опубликованы в Сети.

При взрыве в петербургском метро погибли 21-летняя Ксения Милюкова, 71-летний Юрий Налимов, 21-летняя Тамара Алиева, 20-летний Адыльшин, 50-летняя Ирина Медянцева. Тела всех жертв уже подняли на поверхность и передали судмедэкспертам. Для установления личностей остальных погибших будет проводиться генетическая экспертиза, передает Life.ru.

Трагедия затронула семью бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина: Ирина Медянцева оказалась тетей его жены. "У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснется моей семьи", – написала в соцсети Маруся Левкина.

Петербургская художница Ирина Медянцева создавала уникальных кукол. При взрыве в подземке пострадала ее дочь – она находится в реанимации. По словам Левкиной, Медянцева спасла дочку, закрыв собой.

Еще одной жертвой теракта стала 21-летняя гражданка Азербайджана Дильбара Алиева. Она была госпитализирована с многочисленными травмами, но в ночь на 4 апреля скончалась. В больнице отметили, что девушка поступила к ним в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован.