Наблюдатель ОБСЕ погиб при подрыве машины в Донбассе

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о гибели одного из сотрудников организации на Украине. Наблюдатель скончался в результате подрыва автомобиля, который следовал по маршруту Славяносербск—Сокольники.

"Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", – говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.

При подрыве машины также ранения получил еще один сотрудник ОБСЕ. "Нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", – отметил Курц.

