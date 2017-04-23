Наблюдатель ОБСЕ погиб при подрыве машины в Донбассе

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о гибели одного из сотрудников организации на Украине. Наблюдатель скончался в результате подрыва автомобиля, который следовал по маршруту Славяносербск—Сокольники.
"Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", – говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.
При подрыве машины также ранения получил еще один сотрудник ОБСЕ. "Нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", – отметил Курц.
Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 апреля 2017 г.
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