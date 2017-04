Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео

Жители американского городка Спринг-Вэлли (штат Нью-Йорк) оказались шокированы жестоким нападением питбуля на трехлетнего ребенка. Ужасающие кадры сняла камера наружного наблюдения.

Соседи рассказывают, что неоднократно обращались в департамент полиции округа из-за разгуливающего без какого-либо контроля агрессивного животного. Однако их обращения не получали достаточного внимания со стороны правоохранителей.

GRAPHIC VIDEO: Pit bull attacks Orthodox Jewish toddler in Spring Valley after being out on the loose multiple times in recent weeks. pic.twitter.com/0PpkQckWsy — OJPAC Hudson Valley (@OJPACHV) 21 апреля 2017 г.

Трехлетний ребенок получил серьезные ранения лица и шеи.

GRAPHIC PHOTO: Deep bite marks on the Orthodox Jewish toddler attacked today by violent Pitt Bull who was repeatedly on the loose. pic.twitter.com/1qGpi3QB72 — OJPAC Hudson Valley (@OJPACHV) 21 апреля 2017 г.

Записи с камер наблюдения показывают, что питбуль наводил ужас на жителей городка и до того нападения. Также в кадр попал владелец собаки.

MORE: Video shows same dog menacing the neighborhood until the owner shows up. pic.twitter.com/wG54PlflkX — OJPAC Hudson Valley (@OJPACHV) 21 апреля 2017 г.

Сообщается, что огласка в СМИ помогла привлечь полицию к привлечению хозяина питбуля к ответственности. Работу полицейских снял на видео очевидец.