Москвич месяц пытал и насиловал 20-летнюю девушку

Безработный 26-летний житель Москвы задержан по подозрению в незаконном лишении свободы девушки, ее изнасиловании и истязании. Как стало известно правоохранителям, мужчина с конца февраля по начало апреля удерживал свою знакомую в квартире на Кутузовском проспекте, где издевался над ней, передает агентство "Москва".

Пострадавшая – 20-летняя жительница Чувашии доставлена в нейрохирургическое отделение столичной больницы. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ожоги и резаные раны.