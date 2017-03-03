Грунтовые воды прорвались в метро через розетку

Очевидцы сняли на видео как из розетки в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" Московского метрополитена буквально фонтаном хлещет вода. Запись опубликовал портал Life.ru. Пассажиры с опаской обходят образовавшуюся лужу. В пресс-службе столичной подземки рассказали, что подтопление произошло из-за грунтовых вод, а розетку, на время превратившейся из электрического в сантехнический прибор, пришлось на время обесточить. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, передает ТАСС. Станции работали и продолжают работать в штатном режиме.