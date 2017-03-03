Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

Житель Японии в прямом смысле стал жертвой своих страстей. Мужчина погиб под кипой журналов для взрослых, которые копил в арендуемой квартире.

Тело 50-летнего японца обнаружили только через полгода после трагедии. Нашел мужчину хозяин квартиры, который наведаться к своему арендатору. Поскольку тот долго не платил за жилье и не выходил на связь.

Попав в квартиру, арендодатель не узнал свое жилье. Она была похожа на склад макулатуры из порножурналов. Но японца ждала более неожиданная и жуткая находка, сообщает The Sun. Разбирая завалы на кухне и в спальне, он обнаружил тело своего квартиранта.

Согласно версии полиции, на любителя "клубнички" обрушилась одна из полок с накопленными им журналами. Самостоятельно он выбраться не смог и погиб под грудой своей порноколлекции.

По словам криминалистов, даже если японец и был какое-то время жив после падения на него журналов, бумага могла приглушить его крики о помощи. Общий вес журналов для взрослых, накопленных сластолюбцем, составил шесть тонн.

Напомним, что российских любителей "клубнички" оставили без в начале февраля этого года без популярного порносайта Brazzers, заблокировав его на территории страны. Ресурс был внесен в список запрещенных по решению суда.

Как писали Dni.ru. постановление о блокировке сайта brazzers.com было вынесено Большеглушицким районным судом Самарской области 31 октября 2016 года. Однако решение вступило в силу лишь 6 февраля 2017 года. На содержащуюся на сайте информацию пожаловался прокурор Самарской области.