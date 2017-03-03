Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы

Мужчина с гранатой взял заложников в бизнес-центре на Бакунинской улице в центре Москвы. Из здания была произведена эвакуация. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, захватчиком оказался клиент одной из фирм микрозаймов, у которого возник конфликт с директором компании.