Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы

На востоке Москвы неизвестный совершил вооруженное нападение на букмекерскую контору. Мужчина в маске открыл стрельбу и попытался забрать деньги из кассы, однако скрылся, ничего не взяв, передает "Газета.ру".

Инцидент произошел в районе Богородское. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется розыск преступника.