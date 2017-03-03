Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы

На востоке Москвы неизвестный совершил вооруженное нападение на букмекерскую контору. Мужчина в маске открыл стрельбу и попытался забрать деньги из кассы, однако скрылся, ничего не взяв, передает "Газета.ру".
Инцидент произошел в районе Богородское. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется розыск преступника.
Жест супруги Игоря Николаева насторожил ее фанатов
После "ночи любви" супруги опять на ножах
Стали известны подробности того, каким будет долгожданный смартфон компании Apple
Популярный исполнитель посетовал, что редко видится с мальчиком