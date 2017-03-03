В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека

На востоке столицы столкнулись три легковых автомобиля. ДТП случилось на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы, передает "360 Подмосковье".
Травмы получили три человека, им оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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