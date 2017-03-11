На северо-востоке Москвы нашли мину

При проведении земляных работ возле дома 2 на улице Руставели обнаружена мина времен Великой отечественной войны. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции оцепили опасный участок, передает ТАСС.

Саперы изъяли ржавый боеприпас. В настоящее время мину отправили на полигон в Подмосковье, где она будет уничтожена.



