В Москве приезжий трижды ограбил один и тот же салон связи

Магазин на Профсоюзной улице за год ограбили три раза. Как выяснилось, сделал это один и тот же человек. По подозрению в грабежах уже задержан 23-летний уроженец Чечни, передает РИА Новости.

Как установили правоохранители, 1 декабря 2016 года злоумышленник с подельником ворвался в салон в медицинской маске и, угрожая продавцу пистолетом потребовал открыть сейф. Налетчик забрали 570 тысяч рублей, 12 смартфонов на общую сумму около 80 тысяч рублей, ударил продавца кулаком по лицу и скрылся.

Вернулся грабитель в салон через два месяца – 6 февраля 2017 года. На этот раз мужчина действовал один и забрал из сейфа 500 тысяч рублей. Третье ограбление было совершено 23 февраля. Тогда двое злоумышленников унесли из салона связи более 700 тыс. рублей.