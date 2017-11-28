Москвичка освежителем воздуха обожгла глаза соседке

Во время ссоры с соседкой по подъезду москвичка брызнула в лицо обидчице освежителем воздуха. В результате женщине понадобилась помощь медиков, передает Eg.Ru.



Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог конъюнктивы левого глаза. После ЧП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, распылившей освежитель воздуха.