Москвичка освежителем воздуха обожгла глаза соседке

Во время ссоры с соседкой по подъезду москвичка брызнула в лицо обидчице освежителем воздуха. В результате женщине понадобилась помощь медиков, передает Eg.Ru.
Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог конъюнктивы левого глаза. После ЧП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, распылившей освежитель воздуха.
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