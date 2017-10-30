Кандидат в президенты России бесследно исчезла в Москве

В Москве волонтеры ищут кандидата в президенты России Елену Климашкину. Женщина пропала в центре столицы в начале октября.

На сайте всероссийской добровольческой поисковой организации "Лиза Алерт" появилась ориентировка на Елену Климашкину. По сообщениям волонтеров, она пропала 9 октября в центре Москвы. Женщина была одета в сине-фиолетовое пальто-пуховик, черные брюки, коричневые ботинки и шапку с вышитыми на ней красными цветами. Отдельно поисковики отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

35-летняя жительница Алтайского края Елена Климашкина создала сайт, на котором объявила о намерении баллотироваться на пост президента России. "Я прошу каждого, кто разделяет мои взгляды, поддержать меня, стать волонтером, помочь собрать подписи избирателей, помочь финансово провести предвыборную программу, провести эту огромную работу", – обращалась Елена к посетителям ресурса.

В своей предвыборной программе Климашкина обещала сделать полностью бесплатным любое образование и медицинское обслуживание, повысить заработные платы и пенсии, господдержку сельхозпроизводителей и переведение России на новые ресурсы. "Электроэнергия, не зависящая от нефти, вода "из воздуха" в любом уголке страны", – заявляла она.

На своем ресурсе Климашкина обещала "ежедневно обновлять сведения" о ходе своей кампании, однако ни одного нового сообщения так и не появилось. Кроме того, на сайте нет возможности связаться с ней.

Отметим, что, по информации газеты "Московский Комсомолец", родственники Елены не подавали в полицию заявление о необходимости ее поиска. О женщине известно, что в 90-х она приехала в Россию из Таджикистана и последнее время работала "в магазине в бюджетной сфере" на крайне низкой зарплате.