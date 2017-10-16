В Москве школьнику проломили череп во время игры в футбол

На поле одного из московских спортивных центров 14-летний школьник получил перелом черепа. ЧП произошло, когда подросток играл в футбол, передает РИА ФАН.

По предварительным данным, девятиклассника пустила на поле одна из сотрудниц спортивного центра. Ребенок самостоятельно поиграл с мячом, в какой-то момент на него рухнули футбольные ворота.



Мальчика госпитализировали. Он помещен в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц.







