В Москве школьнику проломили череп во время игры в футбол

На поле одного из московских спортивных центров 14-летний школьник получил перелом черепа. ЧП произошло, когда подросток играл в футбол, передает РИА ФАН.
По предварительным данным, девятиклассника пустила на поле одна из сотрудниц спортивного центра. Ребенок самостоятельно поиграл с мячом, в какой-то момент на него рухнули футбольные ворота.
Мальчика госпитализировали. Он помещен в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц.
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