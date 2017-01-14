У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

Журналисты, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу.

Судмедэкспертиза показала, что среди изъятых у голландских журналистов материалов с места крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе были человеческие останки. "Найден фрагмент человеческой кости. Для выяснения еe принадлежности Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест. Родственникам сообщили об обнаружении", – говорится в заявлении прокуратуры, размещенном на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что действия полицейских по изъятию у журналистов материалов с места крушения являются правомерными: "Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные из Украины, а также носители информации, которые, среди прочего, содержали фото и видеоматериалы".

Ранее голландский журналист Стефан Бек заявил, что суд признал обоснованным решение о конфискации у него и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing. "Судья решил, что конфискация материала оправданна. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии. Собираемся сделать встречное предложение следственной группе", — написал Бек в своем Facebook.

Он отметил, что если их предложение не будет принято, они подадут апелляцию на данное решение суда. "Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", – подчеркнул журналист.

Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет, – ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское.

Как писали Dni.ru, пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

