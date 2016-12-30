Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154

Специалисты, которые расследуют крушение Ту-154 в Черном море, исключили из списка вероятных причин трагедии теракт и сложные метеоусловия. Промежуточные итоги удалось подвести после получения первых данных с бортовых самописцев.

Участники расследования не установили последствия взрыва или какого-либо технического вмешательства извне, передает "Интерфакс". "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.