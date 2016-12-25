Последняя воля Доктора Лизы

Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных.

Так произошло и перед ее последним полетом в Сирию, в котором самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны, потерпел крушение в Черном море.

"Поскольку доктор Лиза всегда ездила на войну, она оставляла нам строгие инструкции – что делать, если с ней что-нибудь случится. Она категорически запретила пускать журналистов к деткам. Там 10–12 деток, она их видела чуть ли не каждый день, привозила им еду, даже готовила им. Они как семья были, это как мать потерять. Она сказала: "Только, пожалуйста, никакой вакханалии в доме милосердия, запереть на амбарный замок и никого не пускать", – цитирует девушку Life.ru.

В настоящее время у входа в офис благотворительного фонда Доктора Лизы возник стихийный мемориал. Друзья, коллеги и просто неравнодушные люди, желающие отдать дань уважения знаменитому врачу-реаниматологу, несут цветы и свечи.

Елизавета Глинка летела в Сирию, чтобы доставить в госпиталь в Латакии около тонны медикаментов. "Несколько месяцев назад мы побывали в Латакии в госпитале и увидели, что это хороший новый госпиталь, открыт совсем недавно, хорошее оборудование, врачи и медсестры, а медикаментов нет, расходных материалов нет. А как помочь без лекарств больным, новорождённым, младенцам, онкологическим больным – детям?" – цитирует "Интерфакс"главу Совета по правам человека в России Михаила Федотова.

Федотов отметил, что врачу-реаниматологу не терпелось улететь в Сирию, так как она боялась, что медикаменты пропадут. "Было около тонны медикаментов, и она все время мне звонила и спрашивала: "Когда мы полетим в Сирию? Медикаменты могут испортиться и пропасть, – добавил он. – Вчера вечером она загружала в самолет медикаменты, сегодня мы узнали, что самолёт разбился. Это страшная потеря. Очень тяжелая, очень личная для нас всех".