Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России.

По словам источника в силовых структурах, Елизавета Глинка вечером 24 декабря была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии, передает ТАСС. В воскресенье, 25 декабря, она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад. "Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П.", – указывается на сайте Минобороны.

Доктор Лиза известна как благотворитель. Она активно помогала жертвам военных конфликтов. "Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить... Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, – заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. – Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели".

Ранее источник, близкий к ее окружению сообщал, что Доктор Лиза не летела на борту разбившегося ТУ-154. По его словам, она летела на этом самолете из Москвы в Сочи, но в Сирию не полетела.

По уточненным данным, на борту были 92 человека. Среди пассажиров находились съемочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ.

Также в самолете были участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова – полный состав балетной труппы. Согласно списку, в самолете были художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов и директор департамента культуры Минобразования Антон Губанков.



Как писали Dni.ru, самолет Минобороны упал в Черное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту. В море обнаружены обломки самолета, находят тела погибших. В экстренных службах сообщили, что в район поиска Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел Ми-8, также в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск в акватории Черного моря. К поискам присоединился пограничный катер "Жемчуг", катер "Алиот" и "Валерий Замараев". К выходу готовится из Туапсе морской буксир "Атлант".