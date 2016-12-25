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Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154
По словам источника в силовых структурах, Елизавета Глинка вечером 24 декабря была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии, передает ТАСС. В воскресенье, 25 декабря, она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад. "Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П.", – указывается на сайте Минобороны.
Доктор Лиза известна как благотворитель. Она активно помогала жертвам военных конфликтов. "Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить... Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, – заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. – Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели".
Ранее источник, близкий к ее окружению сообщал, что Доктор Лиза не летела на борту разбившегося ТУ-154. По его словам, она летела на этом самолете из Москвы в Сочи, но в Сирию не полетела.
По уточненным данным, на борту были 92 человека. Среди пассажиров находились съемочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ.
Также в самолете были участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова – полный состав балетной труппы.
Согласно списку, в самолете были художественный руководитель Ансамбля имени Александрова
Александр Халилов и директор департамента культуры Минобразования Антон
Губанков.
Как писали Dni.ru, самолет Минобороны упал в Черное море рано утром 25 декабря. Спецслужбы уже исключили версию теракта на борту. В море обнаружены обломки самолета, находят тела погибших. В экстренных службах сообщили, что в район поиска Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел Ми-8, также в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск в акватории Черного моря. К поискам присоединился пограничный катер "Жемчуг", катер "Алиот" и "Валерий Замараев". К выходу готовится из Туапсе морской буксир "Атлант".
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