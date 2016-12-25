Мэр Екатеринбурга о погибшей Елизавете Глинке: Я ее любил

Друг Елизаветы Глинки, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, почему Доктор Лиза оказалась в разбившемся Ту-154. Елизавета Глинка постоянно возила туда лекарства и инвалидные коляски для пострадавшего местного населения. Ей многие помогали в России – собирали все это, а она отправляла. И не только в Сирию, но и в Донбасс.

"Мне много лет довелось заниматься вместе с ней помощью людям в России. Я вручал ей Серебряного льва – это такая народная награда за достойные поступки. Елизавета создала первый хоспис на территории СНГ. Лиза всегда помогала, вплоть до того, что оказывала помощь в тушении лесных пожаров в 2010 году. Я к ней с большим уважением относился, я ее любил, у нее была масса энергии, которой она всегда делилась с людьми", – рассказал Ройзман.

Он рассказал, что был знаком с ее отцом: "Очень геройский мужик, воевавший, веселый... Любил с ним общаться, но он умер не так давно. Я знаком с мужем Лизы, он очень талантливый юрист. Но что я могу ему сейчас сказать? Направлю официальные соболезнования. А как сейчас с ним разговаривать – я не знаю. И уж тем более не знаю, что мог бы сейчас сказать ее детям и внукам..."

У Елизаветы Глинки трое детей, один из сыновей приемный. По информации Минобороны, на борту разбившегося Ту-154 находилась Доктор Лиза – Елизавета Глинка. Ее супруг Глеб Глинка подтвердил , что она летела в Сирию этим самолетом.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что при крушении Ту-154 погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту. Все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. Ожидается доставка тел погибших при крушении самолета для опознания родственниками.

