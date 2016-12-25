Спасатели сообщили о том, что у погибших одинаковые травмы
Мэр Екатеринбурга о погибшей Елизавете Глинке: Я ее любил
"Мне много лет довелось заниматься вместе с ней помощью людям в России. Я вручал ей Серебряного льва – это такая народная награда за достойные поступки. Елизавета создала первый хоспис на территории СНГ. Лиза всегда помогала, вплоть до того, что оказывала помощь в тушении лесных пожаров в 2010 году. Я к ней с большим уважением относился, я ее любил, у нее была масса энергии, которой она всегда делилась с людьми", – рассказал Ройзман.
Он рассказал, что был знаком с ее отцом: "Очень геройский мужик, воевавший, веселый... Любил с ним общаться, но он умер не так давно. Я знаком с мужем Лизы, он очень талантливый юрист. Но что я могу ему сейчас сказать? Направлю официальные соболезнования. А как сейчас с ним разговаривать – я не знаю. И уж тем более не знаю, что мог бы сейчас сказать ее детям и внукам..."
У Елизаветы Глинки трое детей, один из сыновей приемный. По информации Минобороны, на борту разбившегося Ту-154 находилась Доктор Лиза – Елизавета Глинка. Ее супруг Глеб Глинка подтвердил , что она летела в Сирию этим самолетом.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что при крушении Ту-154 погибли
все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту.
Все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу.
Ожидается доставка тел погибших при крушении самолета для опознания
родственниками.
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