Катастрофа Ту-154 обезглавила ансамбль имени Александрова

На сайте Минобороны опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося в Сочи Ту-154. На борту самолета находились 64 артиста старейшего Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Певцы и балетная труппа направлялись в Сирию. Они должны были поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

События развивались очень стремительно. Самолет вылетел в 5:25 мск из аэропорта города Сочи, а в 5:27 мск уже пропал с радаров. На борту находились 8 членов экипажа и 83 пассажира, большая часть из которых – артисты старейшего ансамбля России (ранее – СССР) имени А.В. Александрова.





На борту находился художественный руководитель коллектива – главный военный дирижер и народный артист России Валерий Халилов. Он возглавлял ансамбль с мая этого года, на протяжении 14 лет дирижировал ведущими военными коллективами. Как сообщили корреспонденты "России-24", в сегодняшней катастрофе погибли все члены хорового ансамбля, за исключением трех исполнителей.





Концерт для представителей российской армии в Сирии планировался непродолжительным – около часа. Хоровой ансамбль должен был исполнить несколько песен. По данным неизвестных источников, на борту также находились несколько музыкантов и участников балетной труппы.

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова основан в 1928 году профессором Московской консерватории имени Чайковского Александром Васильевичем Александровым. Имя основателя коллективу было присвоено в июле 1949 года. Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР (название до 1949 года. – Прим. ред.) во время Великой Отечественной войны давал концерты на фронте, поднимая боевой дух среди солдат советской армии.





В июне 1941 года участники ансамбля, которые еще не выехали на фронт, впервые исполнили знаменитую песню "Священная война". Как вспоминали в своих мемуарах современники, это было чистейшей импровизацией. Певцы и музыканты исполнили будущую культовую композицию прямо на Белорусском вокзале.







