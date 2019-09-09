Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Утро понедельника (до 11:30 по мск) будет на редкость плодотворным – можно начинать новые глобальные проекты и в дальнейшем получить отличные результаты. А вот начиная со вторника и вплоть до субботы Солнце будет противостоять любителю нафантазировать Нептуну. В нашу жизнь ворвутся завышенные ожидания, путаница в делах, идеализация партнеров, детская мечтательность и, увы, активизируются мошенники. Поэтому сейчас не стоит влезать во что-то новое и совсем вам не знакомое. Доверять можно только тем партнерам, коллегам, с которыми вы уже давно работаете и прошли с ними огонь, воду и медные трубы. Не спешите залезать в ипотеку, принимать "выгодные" финансовые предложения. Будьте аккуратнее при осуществлении денежных переводов, подписании важных документов, покупке билетов, откажитесь от дополнительных обязательств и воздержитесь от обещаний.
Конфликтность и неразбериха может "завалиться" к нам в гости уже начиная с четверга. Все эти ситуации обострит Полнолуние, которое мы встретим в субботу. Оно подскажет нам, что в ближайший месяц нужно сосредоточиться на здоровье души и тела. Если у вас что-то болит, то нужно бросить все и заняться собой. Иначе совсем скоро недуг отзовется, но уже в других масштабах. Полнолуние обострит следующие сферы жизни: здоровье, вопросы работы, заботу о своем здоровье и здоровье близких, изменение в привычках (диета, питание), здоровье домашних питомцев, изучение эзотерических и оккультных наук, самокопания, психоанализа, одиночества (в том числе вынужденное нахождение дома), тайны и вопросы иммиграции.
Для тех, кто не хочет утонуть на этой неделе в иллюзиях Нептуна, Юлия Урусэль предлагает направить его энергию в другое русло. Найдите возможность и посвятите время изучению психологии, астрологии, эзотерики, музыки, запишитесь на танцы, рисование или на любой другой творческий кружок. Вместо фантазий, вы с помощью творчества и подключения к тонкому плану Нептуна легко уравновесите свои запросы и возможности.
Овен
У Овнов в начале недели намечаются изменения в профессиональном плане. Возможна смена работы, руководства, расширение обязанностей, командировки или даже погружение в новую сферу. Будьте открыты переменам – впустите в свою жизнь новые возможности.
Вам не достает мотивации? Вторая половина недели – отличное время для настроя в решении практически любых задач. Будьте уверены в себе и своей победе, даже если результат еще очень далеко. Сейчас не надо спешить, составьте четкий план и действуйте строго по пунктам.
На выходных проведите время с близкими.
Телец
У Тельцов первая половина недели будет весьма напряженной. Конфликты по поводу и без, споры, сложности во взаимоотношениях, беспокойство о детях. Вторая половина недели более благоприятна для коммуникаций – встречи, расширение контактов, новые предположения, интересное сотрудничество. Кому-то предначертано романтическое знакомство… Да и вообще, для объяснения в чувствах, примирения и поиска компромисса время вполне удачное. Так что, примиряйтесь.
В выходные вы ощутите прилив сил, что позволит найти выход даже из самых запутанных ситуаций.
Близнецы
В начале недели Близнецам рекомендуется обратить внимание на отношения с ближним окружением. С вашей стороны возможно непонимание, давление. Вы будете стремиться к поставленным целям любым способом, но лучше сбавьте напор.
К середине недели обуздать эмоции будет легче. Вы начнете действовать спокойно, с верой в себя. Это благоприятно скажется на работе. В выходные стоит быть внимательнее. Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года предупреждает: высока вероятность обмана. Трезво оценивайте ситуацию и свои возможности, чтобы не навешать на себя кучу обязательств. Во всем нужен серьезный расчет. Новым знакомствам сейчас доверять тоже не стоит.
Рак
Ракам в начале недели необходимо быть внимательнее. Опасности могут поджидать на дороге. Высока вероятность встретить мошенников, аферистов. И даже коллеги и друзья могут ввести вас в заблуждение и заработать на вас. В идеале сейчас лучше отложить крупные покупки. На этой неделе критично относитесь к "хорошим" предложениям от малознакомых людей.
Отложите решение до выходных, в этом случае вы наверняка сориентируетесь правильно и почувствуете, где именно хорошие возможности идут к вам в руки. Завершится неделя на радостной легкой ноте.
Лев
У Львов начало недели очень успешное. Желания исполняются, в делах сопутствует удача. Главное – избегайте излишеств.
Во второй половине недели рекомендуется действовать более осмотрительно, мягко. Высока вероятность конфликтов на работе, а также при решении финансовых вопросов. В конце недели воздух буквально пропитается иллюзиями и обманом. Будьте предельно внимательны, и тогда вы сможете все обернуть в свою пользу.
Дева
Девам начало недели может принести разногласия в семье, ухудшение отношений и даже их окончание. Возможны споры о детях. Вторая половина недели добавит веры в себя и свою энергию вы направите в правильное русло. Противостоять чужому давлению будет гораздо легче.
В конце недели не удивляйтесь апатии. Вы проходите изменения, которые неизбежны перед началом чего-то лучшего. Согласно гороскопу на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года, на выходных вас отвлечет от мрачных мыслей путешествие или приятное знакомство.
Весы
Весы в начале недели получат важное известие по работе, связанное с расширением обязанностей или командировкой. Вы будете активными и нацеленными на конкретный результат.
Во второй половине недели стоит избегать скандалов. Может возникнуть ощущение, что с вами поступают несправедливо и ваши достижения не оценены по достоинству. Не преувеличивайте и не пытайтесь манипулировать коллегами. Ваши рефлексии – не повод отчаиваться. Уже в субботу вы почувствуете огромный прилив сил и морально подготовитесь к новой рабочей неделе.
Скорпион
В начале недели у Скорпионов удачны поездки, встречи, выступления на публике, участие в общественно важных мероприятиях, а также новые знакомства. Любые новые начинания могут принести для вас яркие возможности. Но еще это и время для укрепления отношений. Вы будете чувствовать вдохновение и наверняка захотите получить ответную реакцию от партнера.
А вот вторая половина недели не такая радужная. Начиная с пятницы могут возникать конфликты, разногласия или недопонимание с друзьями, единомышленниками. Вас даже могут обидеть. Нужно быть особенно внимательным. Если у вас запланирована операция, то от нее лучше отказаться.
Стрелец
В дела Стрельцов в начале недели могут вмешиваться коллеги по работе, начальник, партнеры по браку или даже родители. Они будут всячески мешать вам и проявлять недовольство вашими поступками. Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года рекомендует: действуйте разумно, открыто, демонстрируйте доверие к окружающим, не зацикливайтесь на проблемах и тогда все нормализуется.
Козерог
Козерогам в начале недели лучше сконцентрироваться на решении текущих задач. Не бойтесь успеха, вы его давно заслужили. Будьте внимательнее к обещаниям. Есть вероятность, что вы не сможете их выполнить.
Во второй половине недели ожидаются новые знакомства, новые идеи и участие в интересных проектах. Энергия наполнит вас и вам захочется творить. А вот в конце недели лучше сосредоточиться на развитии своего хобби или сходить на мастер-класс, который поможет отдохнуть душой и отбросить негативные мысли. Помните, в ближайшем будущем вас ждет успех.
Водолей
Водолеям в начале недели все будет даваться легко. Общайтесь, встречайтесь с партнерами, друзьями, коллегами, делитесь идеями, спрашивайте совета, обращайтесь к руководству. Все это в скором времени приведет вас к новым горизонтам.
Во второй половине недели не нужно сомневаться в себе и своих силах. Эти ощущения временны. Действуйте спокойно, руководствуйтесь интуицией и уже к выходным ситуация стабилизируется. Не забегайте далеко вперед, двигайтесь по течению, обучайтесь. Готовьте себя к новому благоприятному этапу в жизни.
Рыбы
Рыбам в начале недели нужно быть внимательным к своим мыслям и чувствам. Обратите внимание на то, что нужно именно вам. Не идите на поводу у партнеров, говорите "нет" тогда, когда чувствуете.
Вторая половина недели принесет уверенность в себе и веру в собственные силы. Смело идите вперед. Конец недели идеален для пересмотра своих убеждений. Согласно гороскопу с 9 по 15 сентября 2019 года, вся неделя располагает к изменениям через общение с собой. Определите, что на самом деле вам важно и чего вы хотите. Это позволит начать двигаться в правильном направлении.
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