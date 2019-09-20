Предсказание на выходные, 21-22 сентября 2019 года

Полезно будет не просто рефлексировать на какую-то тему, а делать из
этого выводы и, когда это необходимо, продумывать реальные пути работы над
собой и способы помочь себе изменить нежелательное для себя поведение", -
поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева, сделавшая по просьбе "Дни.ру"
расклад на современных картах Таро.
Весьма вероятно, что к этой здравой идее вас подтолкнут какие-то события, где необходимость обдумывания поведенческо-мировозренческих вопросов станет довольно очевидной (главное не делать вид, что проблемы не существует). В первую очередь имеет смысл обратить внимание на те качества, которые мешают вам жить счастливо.
Для некоторых из нас энергии дня могут обратить ваш пристальный взор на свой внешний вид, чтобы подтолкнуть сделать что-то, что преобразит вас. Однако любые шаги, направленные на улучшение внешности, должны опираться не на чисто внешние ориентиры (моду, одобрение окружающих), а на то, что подходит конкретно вам.
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