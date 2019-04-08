"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву

Звезда программы "Жить здорово!" обладает невероятной популярностью у зрителей. Елена Малышева умеет привлечь к себе внимание.

По мнению ведуньи Саоны, телеведущая не боится быть осмеянной, поэтому смело соглашается на эксперименты в кадре. Елена Малышева иногда намеренно шокирует зрителей эксцентричными выходками.

"Елена Малышева – невероятно умная, образованная и воспитанная женщина. Она понимает что делает, и ее поведение всегда нормально воспринималось телезрителями. Эту форму взаимодействия с окружающими она выбрала давно, и будет так вести себя и дальше. Порой со стороны это выглядит весьма своеобразно, но психических отклонений в этом нет. Рейтинги программы высокие, и, что бы ни говорили недоброжелатели, Малышева будет делать так, как надо ей", – рассудила ясновидящая.

Меж тем судьба Елене Малышевой благоволит, а коллеги сторонятся. "Кстати, карты показывают ее достаточно обеспеченной женщиной. Вижу, будто бы живет на две страны, и большую часть времени проводит не в России. При этом телеведущая готовится к программам весьма тщательно – вижу, что она буквально достает всех вокруг своими замечаниями и руководствами к действию. С ней тяжело уживаться, и как руководитель она бывает весьма требовательной, чем выводит из себя подчиненных", – рассказала таролог.

Саона считает, что телеведущая хорошо знает свою аудиторию – в этом и заключается секрет ее популярности. "Девиз Елены Малышевой – чем проще слова, тем ближе к народу. И как бы смешно это ни звучало, это и правда притягивает зрителей. Мы можем смеяться над мемами в соцсетях, но заметьте, все знают ее, и такой популярности могут позавидовать многие звезды шоу-бизнеса", - резюмировала ведунья.