"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву

0
Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Воскресенье 7 апреля
Лента новостей
22:09
Самбурская бежит из страны после расставания с возлюбленным
21:45
Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров
20:24
36-летняя Сати Казанова заговорила о беременности
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года
16:56
"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам
16:42
Володин предостерег от вмешательства в дела других стран
16:13
Володин призвал парламенты обеспечить цифровой суверенитет стран
14:54
"Сдать Западу!": Зеленский пообещал безжалостно расправиться с Порошенко
14:51
Скончалась вдова актера Валерия Золотухина
14:29
Тодоренко показала "топаловские пятки"
14:04
Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
13:29
Получилось умопомрачительно: Садальский влез в грязные разборки Собчак и Волочковой
12:57
Поющий дифирамбы Малахов жестко подставил Зеленского
12:54
Володин пригласил вьетнамских законодателей за полярный круг
12:33
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
12:28
Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов
11:41
"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третьих родах
11:22
Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
11:04
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
10:51
"Рюмку водки перед выступлением": Салтыкова рассказала о своей слабости
10:35
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
07:40
Объявлено о страшной зависимости постаревшего Лукашенко
06:37
"Позор семьи": Боярской крепко досталось после громкого заявления отца
04:25
Ротару поразила внешним видом после тяжелой болезни
01:19
"Не хранил ей верность": Пугачевой нанесли серьезный удар
23:14
Почему униженная жена Башарова терпела избиения
22:17
Россия и Казахстан укрепляют межпарламентское сотрудничество
20:10
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
19:30
Володин: Эмир Катара поддержал Россию на Ближнем Востоке
18:30
Родители взорвались из-за грязного пиара на смерти Началовой
17:42
Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк
17:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 апреля 2019 года
16:19
Есть угроза взрыва: в Подмосковье обнаружили бомбу
15:37
У Пугачевой меньше: Лолита рассекретила размер своей пенсии
14:47
Под Москвой 40 человек устроили жестокую драку
14:05
"Я сильно сопротивлялась": Утяшева высказалась о конфликте с матерью
13:56
"Мы еще повоюем": скандальный актер обратился к юбилярше Бледанс
13:34
Эксперты поддержали инициативу Володина об изменениях в Конституцию
13:22
"Прическа рухнула": Валерия проговорилась о бурной ночи с мужем
13:07
Знаменитый боксер умер после продолжительной болезни
12:32
"Ух, что сегодня ждет Лешу!": Ковальчук возбудила постельным фото
12:28
Володин: Дума может участвовать в формировании правительства
12:00
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
11:15
"Она – царица": Галкин признал доминирование Пугачевой
10:52
Великодушную Волочкову уличили в связи с пьяными бомжами
10:19
Как живет дочь после смерти Началовой
10:10
Проверка Порошенко на наркотики обернулась неожиданностью для врачей
07:11
Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
05:02
"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже
02:51
Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками
01:02
Роскошная Ирина Шейк прикрыла обнаженную грудь рукой
22:53
"От безделья крыши рвет!": зрители в шоке от вакханалии на шоу "Дом-2"
22:01
Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
22:01
Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
21:20
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
20:41
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
20:30
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
20:25
Из сейфа в отделе полиции украли девять миллионов
20:14
В Уфе сбежавшая из психбольницы пациентка пыталась улететь в Москву
19:58
Савичева разоткровенничалась о женском счастье
19:56
В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир
19:50
"Ни черта не получится": Михаил Боярский о будущем непутевой дочери
19:38
Поезд на полном ходу снес скорую помощь (видео)
19:32
Под Краснодаром рухнул купол церкви
19:24
Похорошевшая Заворотнюк впервые вышла в свет после родов
19:24
В Москве стало на один памятник архитектуры больше
19:12
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
18:34
Бузова вышла из себя из-за дерзкой кражи
18:24
Отдала все деньги: 50-летний юбилей Бледанс поразил скромностью
18:21
Обнародована сенсационная причина избиения любовницы Жукова
18:20
Беспардонный Зеленский добил неудачницу Тимошенко
17:40
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре
17:37
"ЕР" требует запретить высаживать детей из общественного транспорта
17:19
Сдавших анализы Зеленского и Порошенко заподозрили в обмане
17:11
"Я не хочу себя прежнюю": уехавшая Лариса Гузеева прячет лицо
16:50
Развенчан миф о самом вредном блюде россиян
16:42
Николаев считает дни до встречи с юбиляршей Пугачевой
16:13
Раскрыты новые подробности жуткой катастрофы Boeing 737 MAX
15:57
На те же грабли: Тимошенко метит в премьеры к президенту Зеленскому
15:41
За что любят Михаила Горбачева
15:40
Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
15:31
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
15:28
Собчак выложила доказательства вранья Волочковой
15:09
Известный французский арфист покоряет Москву
15:02
Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память
14:58
"Очень удачно": Филипп Киркоров всех обманул
14:55
Русская Кардашьян едва втиснула грудь в прозрачный топ (видео)
14:54
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
14:51
Дмитрий Дюжев прочтет "Евгений Онегин" на сцене "Зарядья"
14:38
Поклонники припали к стройным ногам ведущей "Орла и Решки"
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 апреля 2019 года
14:35
Родные делят шикарную квартиру Данелии
14:21
Медведева проболталась о новой работе
14:08
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского
14:08
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
13:59
Данелию похоронят по соседству с Табаковым
13:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День пятый
13:29
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
13:27
Володин предложил изменить систему госзакупок
13:23
Многодетной Порошиной сделали заманчивое предложение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками
"От безделья крыши рвет!": зрители в шоке от вакханалии на шоу "Дом-2"
Роскошная Ирина Шейк прикрыла обнаженную грудь рукой
"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже
Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
Гороскоп

"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву

Елена Малышева Фото: www.globallookpress.com.
 Звезда программы "Жить здорово!" обладает невероятной популярностью у зрителей. Елена Малышева умеет привлечь к себе внимание.
прочитано 469 раз

По мнению ведуньи Саоны, телеведущая не боится быть осмеянной, поэтому смело соглашается на эксперименты в кадре. Елена Малышева иногда намеренно шокирует зрителей эксцентричными выходками.

ПО ТЕМЕ

Затравленная Малышева ответила на нападки

Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву

 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Елена Малышева – невероятно умная, образованная и воспитанная женщина. Она понимает что делает, и ее поведение всегда нормально воспринималось телезрителями. Эту форму взаимодействия с окружающими она выбрала давно, и будет так вести себя и дальше. Порой со стороны это выглядит весьма своеобразно, но психических отклонений в этом нет. Рейтинги программы высокие, и, что бы ни говорили недоброжелатели, Малышева будет делать так, как надо ей", – рассудила ясновидящая.

Меж тем судьба Елене Малышевой благоволит, а коллеги сторонятся. "Кстати, карты показывают ее достаточно обеспеченной женщиной. Вижу, будто бы живет на две страны, и большую часть времени проводит не в России. При этом телеведущая готовится к программам весьма тщательно – вижу, что она буквально достает всех вокруг своими замечаниями и руководствами к действию. С ней тяжело уживаться, и как руководитель она бывает весьма требовательной, чем выводит из себя подчиненных", – рассказала таролог.

Саона считает, что телеведущая хорошо знает свою аудиторию – в этом и заключается секрет ее популярности. "Девиз Елены Малышевой – чем проще слова, тем ближе к народу. И как бы смешно это ни звучало, это и правда притягивает зрителей. Мы можем смеяться над  мемами в соцсетях, но заметьте, все знают ее, и такой популярности могут позавидовать многие звезды шоу-бизнеса", - резюмировала ведунья.

Автор: Руслана Алексеева8 апреля 2019, 00:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала
Доевшая котлеты Волочкова взобралась на натужившегося Малахова
Скончалась вдова актера Валерия Золотухина

Проишествия

Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Общество

Проверка Порошенко на наркотики обернулась неожиданностью для врачей

Медики столкнулись с трудностями
Шоу-бизнес

Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева

Артист пожаловался на плохое самочувствие
Спорт

Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена

Известный российский тренер не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам

Шоумен привлек внимание фанатов

Гороскоп

"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой

Фоторепортажи

Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Спорт

Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
Медведева проболталась о новой работе
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз

Регионы

Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru