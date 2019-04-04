Бузову заподозрили в использовании Черной магии
"Этот знак имеет отношение к сатанистам, – говорит ясновидящая Марианна Абравитова. – Но я не вижу ее причастности черным силам. Все ее действия, так или иначе, связаны с пиаром. Она просто старается привлечь к себе внимание и создать волну дикого ужаса в отношении ее смелости и высоты полета".
К Бафомету артистка не имеет никакого отношения, считает медиум. "Но я бы предупредила Ольгу, такие шутки не остаются безнаказанными. Темные силы очень мощны, они могут переломать человека, играющего с ними. У Бузовой энергетические вибрации совсем другого порядка, чем у адептов Черной магии, и если она перейдет границу, то ее очень сильно накажут Высшие Силы. Думаю, ей стоит переосмыслить свое поведение", – предупреждает Абравитова.
"Странно, что в своих жестах она вообще стала использовать этот знак. Бузова очень верующий человек – я вижу, он часто посещает храмы. Более того, девушка не верит в магию, а больше верит в Бога", - удивляется ясновидящая Галина Янко.
Все ее успехи исключительно результат усердного труда, считает гадалка. "Я не вижу, чтобы она обращалась за помощью к высшим силам. Когда человек связан с черной магией, он даже выглядит по-другому. То, что она успешна и ее карьера идет в гору, это не чудо. У Бузовой в жизненной программе заложена слава. Она постоянно боролась, чтобы доказать всем, что чего-то стоит. Вот и сейчас, не смотря на ее превосходство над многими, она продолжает держать высокую планку и идти к своей цели", – предсказала Янко.
Поклонники певицы бьют тревогу
Она набрала больше 12 килограммов
Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Артистка пришла на Первый канал
Популярные темы форума
Отец встречается с моими ровесницами
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Перезвоните пожалуйста
Как быстро похудеть?
У сына в жизни нет цели
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Безответная любовь
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Кто пишет и читает это <цензура>?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Мимические морщины
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Кожевникова не замужем
Муж заставляет работать
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Знаки зодиака
Кинул меня на деньги
Подруга критикует мои отношения
Перезвоните пожалуйста