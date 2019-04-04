Бузову заподозрили в использовании Черной магии

Поклонники Ольги Бузовой бьют тревогу. Они обратили внимание, что певица все чаще позирует перед камерами, сложив пальцы как проклятая дьяволица "Бафомет". Что общего у телеведущей с супругой сатаны, и не продала ли артистка душу дьяволу взамен на славу, "Дни.ру" узнали у ясновидящих.

"Этот знак имеет отношение к сатанистам, – говорит ясновидящая Марианна Абравитова. – Но я не вижу ее причастности черным силам. Все ее действия, так или иначе, связаны с пиаром. Она просто старается привлечь к себе внимание и создать волну дикого ужаса в отношении ее смелости и высоты полета".

К Бафомету артистка не имеет никакого отношения, считает медиум. "Но я бы предупредила Ольгу, такие шутки не остаются безнаказанными. Темные силы очень мощны, они могут переломать человека, играющего с ними. У Бузовой энергетические вибрации совсем другого порядка, чем у адептов Черной магии, и если она перейдет границу, то ее очень сильно накажут Высшие Силы. Думаю, ей стоит переосмыслить свое поведение", – предупреждает Абравитова.

"Странно, что в своих жестах она вообще стала использовать этот знак. Бузова очень верующий человек – я вижу, он часто посещает храмы. Более того, девушка не верит в магию, а больше верит в Бога", - удивляется ясновидящая Галина Янко.

Все ее успехи исключительно результат усердного труда, считает гадалка. "Я не вижу, чтобы она обращалась за помощью к высшим силам. Когда человек связан с черной магией, он даже выглядит по-другому. То, что она успешна и ее карьера идет в гору, это не чудо. У Бузовой в жизненной программе заложена слава. Она постоянно боролась, чтобы доказать всем, что чего-то стоит. Вот и сейчас, не смотря на ее превосходство над многими, она продолжает держать высокую планку и идти к своей цели", – предсказала Янко.