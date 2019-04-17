"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность

Отец поп-короля отказался от участия в его гастрольном туре. Родитель Филиппа Киркорова – Бедрос Киркоров сообщил, что больше не может преодолевать большие расстояния: перелеты тяжело даются легендарному болгарскому исполнителю.

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