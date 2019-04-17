"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
Меж тем поклонники обеспокоены состоянием здоровья Бедроса Филипповича. Эзотерик и коуч Мирослава Буш, в свою очередь, отмечает, что волноваться есть за что.
"Бедрос самый взрослый и энергетически самый сильный из своего рода, единственный продолжатель рода (кроме Филиппа в его роду детей нет), поэтому все предки стоят на его защите, но судьба у него сложная, связанная с многочисленными потрясениями", – отметила Мирослава Буш.
По мнению эзотерика, Бедрос Киркоров чувствует себя сейчас не лучшим образом. Борьба с недугами отнимает много сил.
"Цепочка неблагоприятных событий для здоровья была запущена во время операции на позвоночнике семь лет назад, с тех пор его здоровье катастрофически ухудшается, он чувствует, как будто силы с каждым днем покидают его. По моим ощущениям сейчас он похож на расстроенный рояль, в котором утрачена гармония аккордов жизни", – рассказал коуч.
Родителю поп-короля сегодня как никогда необходима помощь и поддержка близких. "Сейчас наступает самый опасный период в его жизни, будет две критических даты: 30 апреля и 2 июня и если его поддержать, то страшного ухода удастся избежать. Сейчас ему как никогда требуется внимание и забота близких. Ему обязательно в этот период нужно оказаться рядом с сыном и внуками, это позволит пройти опасные рубежи", – резюмировала Мирослава Буш.
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