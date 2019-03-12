Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников

Ясновидящая Галина Янко рассказал о будущем артистки. По ее словам, певица Нюша имеет множество недругов.



"Нюша – девушка благородных кровей. Настоящая аристократка. Однако вокруг нее очень много завистников. По натуре она добрый человек и даже не держит в мыслях, что кто-то может ее сглазить", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко. По ее прогнозу, артистка отойдет от родов в течение года и придет в нормальное состояние. "Болезни я не вижу", – отметила ясновидящая.

Гадалка уверена, что брак певицы Нюши по-настоящему счастливый. "Вижу взаимопонимание и заботу со стороны ее любимого человека. Сама по себе Нюша везучая. Несмотря на то, что она человек сцены, она успевает быть и замечательной матерью. Семейный очаг держится на ней", – увидела Янко в раскладе.

"Характер у нее хороший, но если девушку обидеть, то можно заиметь серьезного врага", – заявила ясновидящая. По ее словам, Нюша бывает злой, но только по поводу. "Певица очень переживает за своего ребенка своего, однако спешу успокоить – угрозы нет. Ребенок родился под счастливой звездой", – предсказала ясновидящая. "Я вижу, что Нюше лучше жить в загородном доме, так как городская суета ее сильно угнетает. Творчество певицы и вдохновение напрямую переплетается с природой: когда она чувствует умиротворение, ей легче жить и творить", – отметила Галина Янко.

Кроме того, по прогнозам ясновидящей, через год певица Нюша выйдет на сцену не только с новыми хитами, но и в новом образе, которым будут восхищаться все. "Кстати, звездный час певицы еще впереди: еще более известной певица Нюша станет в третьей части жизни", – заключила ясновидящая.