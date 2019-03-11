Певица Нюша обрела покой

Исполнительница разоткровенничалась с поклонниками в Instagram. Певица Нюша призналась, что ее долго мучила обида.

Артистка в Прощеное воскресенье рассказала, что простила человека, который был частью ее жизни. Певица Нюша переосмыслила свои отношения с людьми.

Знаменитость не стала рассказывать всю историю, заинтриговав пользователей соцсети некоторыми подробностями. "Я простила человека, который был частью моей жизни, но был несправедлив ко мне… Мое подсознание не могло сделать это несколько лет…", —призналась звезда.

При этом певица Нюша добавила, что больше не держит обиду, поскольку смогла все переосмыслить. Артистка заверила, что в этом году отпустила все плохое. "Сейчас я это осознала. Гармония и покой в душе важнее прошлых обид... Обретите покой и освободите себя", – добавила артистка.

Подписчики предположили, что певица Нюша говорит о Егоре Криде, с которым певица встречалась до того, как вышла замуж. "Зачем Егора сюда приплетать, простила, отпустила, живи дальше. А если вспомнилось, значит чувствуешь вину. Значит, он был прав. Сломать чужую судьбу легко, склеить невозможно, а рана остается. Не вспоминай его, живи мужем", – написан в комментариях один из фолловеров.

Ранее "Дни.ру" писали об отдыхе звезды в Маями в компании тогда еще беременной Виктории Лопыревой. Многочисленные фанаты советовали певице Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать.