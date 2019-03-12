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Гороскоп

Взбалмошную Бузову призвали успокоиться

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ведунья, таролог Саона рассказала о том, что ждет поющую ведущую. При этом она сообщила, что нужно делать, чтобы будущее Бузовой было успешным и безоблачным.
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Саона посмотрела: есть ли у Ольги Бузовой перспектива отношений с шоуменом и видеоблогером Константином Басковым. "То, что она не будет с Басковым, это однозначно. У него в раскладе выпадает какая-то женщина, брак и деторождение. У Бузовой в будущем тоже брак и дети, но эти двое никак не пересекаются. Советую Ольге немного поберечь свою нервную систему и отдохнуть, потому что вижу у нее некоторые проблемы со здоровьем", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.

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"То, что Константин, как писали СМИ, крикнул ей "Выходи за меня!", вовсе не означает серьезности намерений. Он шоумен и блогер, поэтому может себе позволить похулиганить. Но в целом между Бузовой и Басковым я не вижу даже крепкой дружбы", – отметила Саона.

По словам ведуньи, Ольга Бузова еще от себя не устала, но вот людей ее выдумки уже утомили. В этом отношении звезда довольно взбалмошна. "Многое из того, что мы читаем об артистке, лишено здравого смысла. Она готова на все ради пиара и иногда не знает, чем бы еще себя занять. Хорошо бы Ольге просто успокоиться хотя бы на какое-то время, чтобы к ней появился живой интерес", – резюмировала ведунья Саона.

Напомним, 15 февраля, звезда дала концерт в Сыктывкаре. Во время выступления видеоблогер Константин Басков пробрался в первый ряд и вручил певице букет цветов. Затем мужчина предложил Ольге Бузовой стать его женой. Исполнительница растерялась и не смогла однозначно ответить своему ухажеру.  

Автор: Валерия Нарская12 марта 2019, 01:33
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