Басков сделал Бузовой предложение

Популярная певица получила долгожданное предложение руки и сердца. Однако пока неизвестно, как Ольга Бузова ответила своему поклоннику.

В минувшую пятницу, 15 февраля, звезда дала концерт в Сыктывкаре. Во время выступления видеоблогер Константин Басков пробрался в первый ряд и вручил певице букет цветов. Затем мужчина предложил Ольге Бузовой стать его женой. "Ольга, выходи за меня", – закричал он. Исполнительница растерялась и не смогла однозначно ответить своему ухажеру.

После концерта Константин Басков вновь подошел к телеведущей и подарил ей валенки и еще один букет цветов. Блогер признался, что загадал встречу с ней еще по бой курантов, и всерьез намерен стать ее женихом. Сама певица пока никак не ответила мужчине и отказалась давать какие-либо комментарии журналистам, передает "7Дней".

Напомним, в 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Они развелись спустя четыре года. С тех пор звезда пыталась построить отношения с разными мужчинами, и даже стала героиней телешоу "Замуж за Бузову", где нашла жениха – сыровара из Суздаля Дениса Лебедева. Их отношения продлились недолго, так как певица узнала, что ее новый избранник в прошлом изменял своим девушкам и даже избивал их.