Опустошенный Порошенко в ужасе бежит с тонущего корабля

Марианна не видит, что Порошенко победит на грядущих выборах. "Энергетически он опустошен и совершенно не хочет уже ничего менять в своей жизни. Он уже никому не выгоден и для него уже нет там места. Да, он будет пытаться хоть как то досиживать на своем посту. То, что он делает, уже никому не интересно, не говоря уже о нужности. Не могу сказать, что у него много врагов, но и доброжелателей тоже не большое количество. Всегда нужно уходить вовремя, пока ты на пике, а не оставлять свой пост за ненадобностью", – объяснила эксперт.

"По картам я не вижу, что его изберут и что он будет опять в строю. Уход будет прямо скажем, как собака с горящего корабля. Позже все его эмоции перенесутся на здоровье. Весь год он будет периодически жаловаться на здоровье, проходить лечение, да и скажу честно этим надо было ему заниматься раньше. Его эмоциональное состояние на нуле. Организм тоже истощен. Хочется сказать всем, да и конкретно ему – как говорилось в старинной русской пословице – берегите честь и здоровье с молоду. Тут, увы, уже ничего не поделаешь", – резюмировала она.